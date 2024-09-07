В России хотят приступить к испытанию вакцины от рака

Завершились доклинические исследования В России завершились доклинические испытания вакцины от рака, сообщает РИА Новости со ссылкой на академика РАН, главного онколога Минздрава, гендиректора НМИЦ радиологии Андрея Каприна.
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