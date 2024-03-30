Синдром демонического лица — необычное нарушение работы нервной системы

На протяжении жизни каждый человек рискует столкнуться с нарушениями работы нервной системы. Чаще всего люди страдают от головной боли, и иногда она бывает очень сильной — в таких случаях обычно говорят, что у человека мигрень.
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