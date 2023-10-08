Обозреватель Фази назвал препятствия для мирных переговоров по Украине

Если говорить о широких жестах международной дипломатии в исполнении украинского лидера Владимира Зеленского, то недавняя его поездка в Вашингтон войдет в учебники истории по совершенно иным, чем должна бы, причинам, уверен писатель и колумнист британского сайта аналитического Unherd Томас Фази.
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