Белла Хадид позирует в сугробах (и с собачкой), а Настя Ивлеева — всё ещё брюнетка: соцсети звёзд за неделю

Эту неделю многие звёзды, в том числе и российские, провели на Неделе моды в Париже. Но и тем, кто туда не попал, было чем заняться: Настя Ивлеева из блонда вернулась в тёмный, а Белла Хадид снялась в бикини в берёзах.
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