В Петербурге создали нейросеть на основе «песен» кашалотов

Для генерации аналогичных звуков под водой Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали самообучающуюся нейросеть на основе «песен» кашалотов для генерации аналогичных звуков под водой.
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