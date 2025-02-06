Как с годами менялись звёзды, которые отметили или вот-вот отметят юбилей

В 2025 году немало музыкантов, актеров и телеведущих отпразднуют свой юбилей. Мы решили не только рассказать о том, кто из любимых знаменитостей отметит или уже отметил круглую дату, но и раскопали любопытные фото из их детства или молодости, которые видели немногие.