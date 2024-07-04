Познер: Ассанж — человек редкий по своей смелости, и меня радует, что его освободили

Он провел в британской тюрьме больше пяти лет. Теперь Ассанж должен предстать перед судом американской юрисдикции, где признает себя виновным в обмен на реальное освобождение Джулиан Ассанж на свободе, после того как семь лет прятался в посольстве Эквадора, а потом пять лет сидел в британской тюрьме.