Путин подписал закон по правилам выезда из России для парламентариев

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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