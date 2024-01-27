ЦБ похвалил новый тренд в TikTok об экономии и планировании бюджета

ЦБ: хвастаться доходами и расходами в соцсетях полезно для достижения цели Рассказывать в социальных сетях о способах экономить и планировать бюджет может быть полезно для достижения финансовых целей, считает начальник отдела финансовой грамотности Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Ольга Милова.