ЦБ похвалил новый тренд в TikTok об экономии и планировании бюджета

ЦБ: хвастаться доходами и расходами в соцсетях полезно для достижения цели Рассказывать в социальных сетях о способах экономить и планировать бюджет может быть полезно для достижения финансовых целей, считает начальник отдела финансовой грамотности Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Ольга Милова.
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