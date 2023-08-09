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В России появится 30 «афродеревень» для мигрантов-фермеров из Африки

В России появится 30 «афродеревень» для мигрантов-фермеров из Африки

За пять лет хотят переселить около 3000 глав семейств африканеров и их семьи.30 колоний для переселенцев из Африки планируют построить в ближайшие 5 лет в России.

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Комментарии
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Мария Беликова
Это хорошо! Только почему не к нам, на ДВосток? У нас за Уралом проживает только 8 млн. человек! Для сравнения: в одном только приграничном районе ( не крае или области, а районе) Китая проживает более десяти миллионов китайцев. Это больше, чем на всей территории за Уралом. Сейчас они нам друзья....но природа пустоты не любит!
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