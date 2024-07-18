Российский боец рассказал, что украинские войска бегут с позиций на покровском направлении

Об этом сообщил командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным Литвин Украинские военнослужащие бегут с позиций в населенном пункте Новоселовка Первая и ее окрестностях, оставляя раненых и тела погибших сослуживцев.
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