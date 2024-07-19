Людей спасали ночью на пожаре в многоэтажке в Петрозаводске

Два десятка пожарных боролись с огнем на Лесном проспекте Сегодня ночью в 00:25 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на Лесном проспекте горит квартира.