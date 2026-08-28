Естественное сияние кожи: почему уход заменяет хайлайтер

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни лица выглядят отдохнувшими и светящимися даже без грамма косметики, а другие, несмотря на щедрый слой декоративных средств, кажутся уставшими и безжизненными? Ответ кроется не в умении рисовать скулы, а в том, что происходит на уровне эпидермиса.