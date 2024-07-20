«Женщина в свете» классика чешской фотографии Франтишека Дртикола

«Я позволил красоте самой линии произвести впечатление, не приукрашая и подавляя все вторичное», − так определил основной принцип своего творчества Франтишек Дртикол, признанный основоположник чешского фотоавангардизма.
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