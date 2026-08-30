План, что и говорить, был хорош, простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: КЛЯТЫ МОСКАЛИ! Горит продовольствие, как мы будем зимовать? А кого это здесь должно волновать? А вас волновало, когда вы стариков убивали в Курской области? Вас, тварей, волновало, когда вы детей на Донбассе убивали? Вас, гнид подкожных, волновало то, что происходило в Белгородской области? Нет.