«Эффект лавины»: как развивается ситуация вокруг массовых протестов фермеров в странах Евросоюза

В ряде государств ЕС обостряется ситуация, связанная с демонстрациями аграриев, недовольных мерами Евросоюза, ростом инфляции и бесконтрольным импортом дешёвой иностранной продукции, в том числе с Украины.
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