Сериал "Спецы" раскроет детали борьбы с террористами на Северном Кавказе

Трейлер "Спецы", реж. Александр Черняев, 2026 Осенью 2026 года на РЕН ТВ выходит уникальный сериал "Спецы", который очень подробно воспроизводит контртеррористические операции спецназа ФСБ.
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