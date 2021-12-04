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Каннабис заставляет сперматозоиды мышей двигаться медленнее — исследование: Новости ➕1, 04.12.2021

Каннабис заставляет сперматозоиды мышей двигаться медленнее — исследование: Новости ➕1, 04.12.2021

Для опытов были взяты 30 грызунов, из которых 15 подвергались воздействию паров каннабиса три раза в день в течение 10 дней, а остальные 15 вообще не испытывали на себе воздействие каких-либо наркотических средств.

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