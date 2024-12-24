🌧По данным ЦГМС в Волгоградской области 24 декабря: Облачно с прояснениями. Осадки (мокрый снег, снег с дождем, дождь).
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🌧По данным ЦГМС в Волгоградской области 24 декабря: Облачно с прояснениями. Осадки (мокрый снег, снег с дождем, дождь).