Бразилия получит рекордный урожай кукурузы и сои

Производство кукурузы в Бразилии в сезоне 2025-2026 достигнет 361,7 млн тонн, что на 2,6% больше, чем годом ранее, Национальной компании снабжения (Conab), 15 сентября сообщило издание World grain.
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