Предприниматель из Приморья высказался о росте цен на самый новогодний продукт

Предприниматель Алексей Гурин в беседе с корреспондентом делового еженедельника «Конкурент» заявил, что на фоне тех экономических катаклизмов в стране считает неуместным сам информационный повод об удорожании красной икры.
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