Театр абсурда

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Конец рабству

Конец рабству

  Россия готовится сбросить американское иго. Спецоперация по Украине (Статья специально для тех, кто либо реально НЕ видит, и НЕ понимает, что в России делается и делалось все эти годы, либо целенаправленно ведет подрывную деятельность в соцсетях.

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Виктор Козодоев
Очередная лапша дебилам, при нынешнем руководстве РФ никогда этого не произойдет, время упущено, да руководитель и его окружение слабы.
Алексей АК
Опять ты ,Козлодоев, простулся в мокрой кровати и заныл? )))
mark kapustin
В добрый путь.......!!!

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