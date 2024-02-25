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Закон, порядок, государство

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Сахалинец ответит в суде за незаконное приобретение и хранение наркотических средств массой более 5 килограммов

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего гражданина, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

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