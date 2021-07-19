Бушар о результатах Крейчиковой: «Статистика так впечатляет»

Экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар прокомментировала результаты Барборы Крейчиковой, которая выиграла 22 из 24 последних матчей, потерпев поражения только от Иги Швентек в Риме и Эшли Барти на «Уимблдоне».
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