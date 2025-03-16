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СК возбудил уголовное дело в отношении комика Останина за высмеивание ветерана СВО

СК возбудил уголовное дело в отношении комика Останина за высмеивание ветерана СВО

СК возбудил уголовное дело в отношении комика Останина за высмеивание ветерана СВО Юлия ЧелкановаСледственный комитет Российской Федерации (СК) инициировал уголовное дело против комика Артемия Останина после его высказываний, которые были восприняты как оскорбительные в адрес ветерана специальной военной операции (СВО).

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