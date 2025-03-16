СК возбудил уголовное дело в отношении комика Останина за высмеивание ветерана СВО Юлия ЧелкановаСледственный комитет Российской Федерации (СК) инициировал уголовное дело против комика Артемия Останина после его высказываний, которые были восприняты как оскорбительные в адрес ветерана специальной военной операции (СВО).