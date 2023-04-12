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NHK: заявление глав МИД «Большой семерки» после встречи в Каруидзаве будет содержать «осуждение России в самых жестких выражениях

NHK: заявление глав МИД «Большой семерки» после встречи в Каруидзаве будет содержать «осуждение России в самых жестких выражениях

Заявление руководителей внешнеполитических ведомств государств, которые входят в «Большую семерку», по итогам встречи в японской Каруидзаве будет содержать «осуждение России в самых жестких выражениях».

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