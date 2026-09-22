Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Рузе

В понедельник, 21 сентября, взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» ликвидировали снаряд времен Великой Отечественной войны в Рузском городском округе.
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