Можно ли сделать балкон в хрущевке, если его нет изначально?

Я занимался, оформление разрешительных бумаг делал самостоятельно, по времени на это ушло полгода. Строительство и оформление готового балкона - еще полгода. Ни сколько не жалею, балкону уже 17 лет!

Nikolia Vovchenko

Жаль,что не могу привести здесь фото балконов,которые люди сообща(конечно с помощью строителей) сделали в своих квартирах и как изменился не только внешний облик всего дома,но и внутренне каждая из квартир.Всё сделано в одном стиле,одного размера(воедино) и единой расцветки для всего подъезда.Да,это затратно и долго,но дополнительные кв.метры и удобство стоят денег и намного дешевле достроить,чем покупать новую с уже готовым балконом...И,ещё,там,в том доме,люди не ограничились шириной в 0.9-1 метр,а сделали 1.8 на 6 метров.А,это уже не просто балкон на первом фото или другие вылезшие за пределы соседних балконов уродцы