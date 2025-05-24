Такой вопрос задала мне подруга. И я сама призадумалась. Видела варианты выстроенных с нуля балконов.
Можно ли сделать балкон в хрущевке, если его нет изначально?
Комментарии
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Сергей Рубцовск
Я занимался, оформление разрешительных бумаг делал самостоятельно, по времени на это ушло полгода. Строительство и оформление готового балкона - еще полгода. Ни сколько не жалею, балкону уже 17 лет!
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8 час.
Nikolia Vovchenko
Жаль,что не могу привести здесь фото балконов,которые люди сообща(конечно с помощью строителей) сделали в своих квартирах и как изменился не только внешний облик всего дома,но и внутренне каждая из квартир.Всё сделано в одном стиле,одного размера(воедино) и единой расцветки для всего подъезда.Да,это затратно и долго,но дополнительные кв.метры и удобство стоят денег и намного дешевле достроить,чем покупать новую с уже готовым балконом...И,ещё,там,в том доме,люди не ограничились шириной в 0.9-1 метр,а сделали 1.8 на 6 метров.А,это уже не просто балкон на первом фото или другие вылезшие за пределы соседних балконов уродцы
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7 час.
Сергей Рубцовск
У меня стандартный, разрешили только аналогичный по размеру с остальными.
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4 час.
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