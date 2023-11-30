Что известно о задержании рязанского террориста в Москве

Возбуждено два уголовных дела.Как ранее сообщал «Царьград», в московском аэропорту Внуково задержан 35-летний уроженец Рязани, совершивший теракт на железной дороге вблизи станции Дягилево, в настоящий момент известно, что рязанский террорист сознался в содеянном, возбуждено два уголовных дела.
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