Объект Минобороны загорелся в Волгоградской области после падения БПЛА

Губернатор отметил, что пожарно-спасательные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания.<strong>В ночь на 22 августа дроны атаковали Волгоградскую область, начался пожар на объекте Минобороны, <a href="https://t.
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