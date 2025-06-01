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Царьград

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Американцы правы - России мало Харькова и Сум. И это плохая новость для врага

Американцы правы - России мало Харькова и Сум. И это плохая новость для врага

Американцы правы - России мало Харькова и Сум. И это плохая новость для врага. Как заметил военный эксперт Царьграда Влад Шлепченко, американцы правы в том, что мы не найдём там тот стратегически важный плацдарм, который ищем.

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