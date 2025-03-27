OpenAI рассчитывает более чем утроить выручку в этом году, а затем удвоить её в следующемЗанимающая лидирующие позиции на рынке систем генеративного искусственного интеллекта компания OpenAI номинально остаётся стартапом, её финансовая отчётность официально не публикуется, поэтому приходится получать данные из неофициальных источников.
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