Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

С начала года жители Москвы воспользовались услугами телемедицины 1, 2 млн раз Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об успешном внедрении телемедицинских технологий в столичном здравоохранении.
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