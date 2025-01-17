🇦🇲🇺🇸 Что означает документ о стратегическом сотрудничестве Армении и США? Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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🇦🇲🇺🇸 Что означает документ о стратегическом сотрудничестве Армении и США? Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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