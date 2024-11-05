Сегодня ночью в Крыму ударит 6 градусный мороз

Ноябрь в Крыму начался с заморозков, на полуострове ожидается понижение температур до -6 ночью, рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.