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Крымское информационное агентство

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Сегодня ночью в Крыму ударит 6 градусный мороз

Сегодня ночью в Крыму ударит 6 градусный мороз

Ноябрь в Крыму начался с заморозков, на полуострове ожидается понижение температур до -6 ночью, рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

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