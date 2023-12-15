Юристы аппарата томского Уполномоченного помогли предпринимателю продлить договор на размещение киоска

В аппарат бизнес-омбудсмена обратился предприниматель, который осуществляет торговлю через нестационарный торговый объект, в связи с отказом администрации района в пролонгации договора на размещение киоска.
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