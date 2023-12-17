Бойня у Марьинки: контратака закончилась для ВСУ катастрофой (ВИДЕО 18+)

ВСУ предприняли самоубийственную попытку контратаки на марьинском направлении. Попытка выдвижения пехоты и бронетехники противника была вовремя обнаружена БпЛА 5-й бригады: враг разгромлен и понёс тяжелые потери в живой силе и технике.