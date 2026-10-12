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Санкции против "Манчестер Сити" могут ударить по отношениям Британии и ОАЭ

Санкции против "Манчестер Сити" могут ударить по отношениям Британии и ОАЭ

www.globallookpress.com/Lindsey Parnaby/dpa Возможные санкции в отношении английского футбольного клуба "Манчестер Сити" могут сказаться на отношениях между Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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