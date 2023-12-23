Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен мобилизовать уехавших из страны мужчин Ирэн ОрлонскаяГлава министерства обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию Bild заявил о своем намерении мобилизовать граждан, которые покинули страну.
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