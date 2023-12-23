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Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен мобилизовать уехавших из страны мужчин

Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен мобилизовать уехавших из страны мужчин

Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен мобилизовать уехавших из страны мужчин Ирэн ОрлонскаяГлава министерства обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию Bild заявил о своем намерении мобилизовать граждан, которые покинули страну.

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