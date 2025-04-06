Илон Маск поддержал создание зоны свободной торговли с Евросоюзом

Американский миллиардер и глава Департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск выступил в поддержку создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, вопреки политике президента США Дональда Трампа торговые пошлины против союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии