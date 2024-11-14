«Какая-то старая шляпа будет учить нас жизни»: в сети жестко ответили вконец зарвавшейся Лолите

Интересная жизнь с Vera Star Все-таки поразительные люди эти наши звезды. Когда у них все хорошо и деньги льются в их глубокие карманы рекой, они на простой народ смотрят свысока, дескать, плебеи, куда вам до нас.
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