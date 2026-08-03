Рыбак голыми руками освободил огромную акулу и отпустил её в океан

На побережье залива Санта-Моника в Калифорнии рыбак случайно вытащил на берег крупную акулу. Вместо того чтобы оставить необычный улов, мужчина снял рыболовный крючок и голыми руками помог хищнице вернуться в воду.
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