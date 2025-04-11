Geely назвала стоимость гибридного седана Galaxy Starshine 8

В Китае начался прием заказов на новинку линейки Geely Galaxy под названием Starshine 8. У нее две гибридных установки на выбор, продвинутый автопилот G-Pilot с лидаром, голосовое управление на базе DeepSeek, проекционный дисплей и другие «умные» опции.
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