HP Enterprise планирует приобрести Juniper Networks за $13 млрд

Поставщик решений в сфере IT Hewlett Packard (HP) Enterprise ведет переговоры о покупке производителя телекоммуникационного оборудования Juniper Networks за $13 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
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