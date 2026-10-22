🌍 Лётчик-космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Симферополь из космоса Снимок сделан с борта Международной космической станции — с такой высоты крымская столица выглядит особенно красиво.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым