47-летняя солистка группы «Винтаж» опубликовала фото в купальнике

Российская певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала фото в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).