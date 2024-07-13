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Владимир Машков и Алена Яковлева, поддержавшие решения Кремля, признаны угрозой нацбезопасности Украины: национальный совет принял решение

Владимир Машков и Алена Яковлева, поддержавшие решения Кремля, признаны угрозой нацбезопасности Украины: национальный совет принял решение

Владимир Машков. Фото: inpearls.ruНа прошлой неделе Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес российских актеров Владимира Машкова и Алену Яковлеву в список лиц, которые якобы “угрожают нацбезопасности”.

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