Новая идея «Тинькофф» и давление на МТС Банк. Обзор Банки.ру

«Тинькофф» предложил новую систему борьбы с банковскими мошенниками, пишут «Известия». Новый инструмент — система учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) — представляет собой обмен данными между всеми игроками рынка: банками, операторами связи, регуляторами, правоохранительными органами Решение позволяет в режиме реального времени выявлять недобросовестных операторов, обеспечивающих работу кол-центров злоумышленников, и сообщать об этом регуляторам.