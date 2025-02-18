Минфин заявил об отсутствии планов по корректировке параметров налоговой системы

В федеральном бюджете на 2025-2027 годы, сформированном в прошлом году, предусмотрены устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств, обеспечивающих сбалансированность бюджетной системы, заявили в Минфине.
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