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США отразили атаки хуситов на их корабли в Аденском заливе

Эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США в Аденском заливе сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракету, выпущенные по американским торговым кораблям правящим на севере йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы).

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